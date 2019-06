Il blu-ray di Spider-Man: Far From Home conterrà un cortometraggio diretto da Peter Parker

Stando alle dichiarazioni dei colleghi americani che hanno visto Spider-Man: Far From Home nelle scorse ore, molte scene viste nei trailer promozionali non sono state incluse nel montaggio definitivo del film Marvel Studios.

Jon Watts, in un'intervista post-proiezione stampa, ha dichiarato che le sequenze tagliate saranno ovviamente incluse nel blu-ray del nuovo capitolo Marvel Cinematic Universe, ma in un formato leggermente diverso: montate insieme per formare un cortometraggio diretto da Peter Parker, intitolato "La Lista delle Cose da Fare di Peter".

Nelle parole del regista:

"Tutte le scene tagliate faranno parte del montaggio 'Lista delle cose da fare di Peter'. Sono tutte le cose che deve fare prima di partire per il viaggio, come procurarsi un doppio adattatore per le cuffie e uno di quei tappi per le orecchie utili nei viaggio verso l'Europa, deve andare in un banco dei pegni per vendere i suoi giocattoli di Star Wars per ottenere soldi per il viaggio, deve ritirare il suo passaporto e soprattutto deve abbattere questo gigantesco sindacato criminale. Sarà un piccolo cortometraggio che andremo a mettere nel Blu-ray. Ci sono alcune buone scene che purtroppo abbiamo dovuto rimuovere dal film, e in questo modo i fan potranno scoprirle."

