Il Blu-Ray di Spider-Man: Far From Home in bundle con l'action figure di Night Monkey

Dopo averlo visto in azione nel trailer alternativo di Spider-Man: Far From Home, Night Monkey è approdato negli Stati Uniti insieme all'edizione home video del film di Jon Watts.

Già disponibile oltreoceano in esclusiva per Walmart - in Italia non sappiamo ancora se verrà pubblicata - l'edizione comprende il Blu-Ray di Spider-Man: Far From Home, la versione digitale del film e un action figure di Night Monkey al prezzo di 27,96$. In calce alla notizia trovate un'immagine dell'edizione.

Per quanto riguarda l'Italia, Spider-Man: Far From Home sarà disponibile in 4K Ultra HD, Blu-Ray e Dvd dal prossimo 5 novembre in un'edizione che conterrà diverse featurette e scene eliminate come "Peter's To Do List", un corto di circa tre minuti che seguirà Peter nei preparativi alla gita in Europa.

Dopo il successo di questo secondo capitolo - l'unico film non distribuito da Disney ad aver superato il miliardo al box office nel corso del 2019 - Sony e La Casa di Topolino hanno deciso di rinegoziare l'accordo per l'inclusione di Spider-Man nel MCU arrivando ad una conclusione che ha lasciato dell'amaro in bocca ai fan.

A meno di sorprese, infatti, il terzo capitolo con Tom Holland nei panni dell'arrampicamuri sarà slegato del resto dell'Universo Marvel e potrà dialogare con le proprietà tra cui Venom, di cui è già in sviluppo un secondo capitolo. Per altri approfondimenti potete leggere la nostra recensione di Spider-Man: Far From Home.