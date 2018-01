Blu Profondo 2: il sequel arriverà direttamente in dvd

L'atteso sequel di, film cult del 1999 che vantava nel cast anche, arriverà direttamente nella versione home video in dvd. Il film divedeva come minacce dei pericolosi squali tenuti in cattività. Ora è arrivata la notizia che il sequel sarà distribuito in dvd da Warner Bros. in collaborazione con SyFy.

IGN ha inoltre rilasciato un trailer esclusivo del film. Blu Profondo 2 vede come nuova protagonista Danielle Savre, interprete della ricercatrice Misty Calhoun, che in coppia con il miliardario dell'industria farmaceutica (Michael Beach) dovrà vedersela nuovamente con dei nuovi pericolosissimi squali.

Il team deciderà di alterare l'intelligenza degli squali attraverso degli esperimenti che si riveleranno disastrosi.

Sembra difficile pronosticare al momento il successo di questo seguito, visto che all'epoca del primo film mancavano ancora franchise sul tema che nel tempo si sono affermati come Sharknado, o film come Meg o Mega Shark.

Inoltre il cast non potrà vantare nomi di discreta risonanza come Thomas Jane, Saffron Burrows e lo stesso Jackson.

L'annuncio ufficiale del film è arrivato l'estate scorsa e ora i fan del primo capitolo del 1999 sono in grande attesa, anche se sarà molto difficile che possa ottenere lo stesso successo del suo predecessore.

Blue Profondo si discostava intenzionalmente con altre pellicole che vedono gli squali per protagonisti, come Lo squalo di Steven Spielberg. La regia di Blu Profondo 2 è stata affidata a Darin Scott ed è stato confermato che nessuno dei membri del cast originale comparirà nella pellicola.