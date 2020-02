Blu Hunt è Dani Moonstar nelle nuove immagini di The New Mutants

In seguito all'uscita del trailer all'inizio di gennaio, The New Mutants viaggia spedito verso l'uscita, prevista per il prossimo 2 aprile. 20th Century Fox sta iniziando ad intensificare la distribuzione del materiale riguardo al film di Josh Boone, e l'account Twitter ufficiale ha condiviso tre foto che si concentrano sul mutante Mirage.

Nei fumetti, Dani Moonstar era il leader del team originale e il personaggio principale della The Demon Bear Saga. La storia di Chris Claremont certamente influenzerà la trama del film ma pare che quest'ultimo non sarà un adattamento diretto del fumetto.



Diretto da Josh Boone, The New Mutants è il tredicesimo film dell'universo cinematografico degli X-Men, e adattamento della serie fumetti targata Marvel, Nuovi Mutanti.

La trama vede cinque giovani mutanti che scoprono le loro incredibili abilità mentre sono confinati e reclusi in una struttura segreta. I cinque combatteranno e cercheranno di sfuggire alle loro colpe del passato e cercheranno di salvare sé stessi.

Nel cast del film ci saranno Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt e Alice Braga.

Josh Boone era convinto di The Demon Bear Saga sin dall'inizio; inoltre Boone voleva realizzare tre film di New Mutants per rivoluzionare la saga degli X-Men.

The New Mutants sarà distribuito da 20th Century Fox nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 2 aprile, mentre nei cinema americani sarà disponibile dal 3 aprile.