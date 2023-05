Blu e Flippy: Amici per le pinne, il coloratissimo trailer del nuovo film animato Adler

Nella giornata iniziata con il trailer di Shark 2 con Jason Statham, continuiamo ad immergerci negli oceani ma cambiamo totalmente registro con il primo trailer di Blu e Flippy: Amici per le pinne, nuovo film d'animazione in arrivo in Italia con Adler Entertainment.

Primo lungometraggio di animazione diretto dal regista iraniano Mohammad Kheirandish, il film arriverà nei cinema da giovedì 8 giugno, distribuito in esclusiva per l’Italia da Adler Entertainment: la storia, come anticipata dal filmato promozionale disponibile all'interno dell'articolo, è un’avventura acquatica in compagnia del bimbo Blu e del suo amico Flippy, un piccolo delfino.

Quando un aereo precipita in mare, i delfini salvano un bambino e lo crescono come una famiglia. Il ragazzo vive una vita spensierata sotto le onde, fino a quando un mostro malvagio prende il potere sul mondo sottomarino. Il ragazzo viene esiliato sulla terraferma, dove un capitano dal cuore gentile lo accoglie. Con l’aiuto del capitano, il ragazzo intraprende un viaggio per risolvere il mistero della sua vera identità.

In basso potete anche trovare il primo poster ufficiale di Blu e Flippy: Amici per le pinne, che ricordiamo sarà nelle sale italiane a partire dal prossimo 8 giugno. Che cosa ve ne pare da questo primo trailer? Ditecelo nei commenti.

