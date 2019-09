I bloopers di Spider-Man: Far From Home sono online e tutti da ridere

Che l'atmosfera durante le riprese di Spider-Man: Far From Home non fosse delle più serie era facile immaginarlo, tra un cast colmo di giovanissimi e gente come Tom Holland e Jake Gyllenhall che, quando c'è da prendersi il palcoscenico, non si fa certo pregare.

A confermare la nostra impressione arriva ora il video che raccoglie tutti i bloopers del film: in una clip della durata di poco più di due minuti vediamo quindi un bel po' di scene che il povero Jon Watts sarà stato costretto a rigirare più e più volte, almeno a giudicare dalla quantità di ciak riportati.

Nel video troviamo un po' di tutto, dai balletti improvvisati di Holland e Batalon agli starnuti molesti fino ad arrivare alla stretta di mano tra Peter Parker e Quentin Beck, con lo stesso Holland e Jake Gyllenhall che sembrano avere grosse difficoltà a restare seri guardandosi negli occhi.

Ad oggi sulla situazione di Spider-Man c'è però, purtroppo, ben poco da ridere: l'uscita del Ragno dal Marvel Cinematic Universe sembra ormai cosa certa, nonostante secondo alcune voci Disney abbia offerto a Sony un nuovo accordo che comprenderebbe anche i diritti di Venom. Protagonisti e addetti ai lavori dell'MCU non sembrano ancora aver metabolizzato la cosa: i fratelli Russo, ad esempio, parlano di "un tragico sbaglio" da parte delle due case produttrici.