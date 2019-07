I blooper più esilaranti di Avengers: Endgame in un nuovo video backstage

In occasione dell'imminente arrivo di Avengers: Endgame in home video, Entertainment Weekly ha pubblicato un video esclusivo con i blooper più divertenti catturati durante le riprese del nuovo re del box office.

La clip, che potete trovare sul sito di EW, offre un'anteprima dei contenuti backstage che saranno presenti nelle edizioni 4K Ultra HD, Blu-Ray e DVD del film diretto dai fratelli Russo: tra un Robert Downey Jr. che rompe il tesseract, l'esilarante caduta di Elizabeth Olsen e Chris Hemsworth che si diverte a strofinare la sua pancia finta contro il pupazzo di Rocket.

Il formato digitale del film sarà disponibile dal 30 luglio mentre le edizioni fisiche arriveranno nei negozi a partire dal 13 agosto. Tra i contenuti esclusivi troveremo più di 4 minuti di scene eliminate, tra cui quella di Hulk proiettata in sala nella seconda release, i commenti dei fratelli Russo e del cast e vari approfondimenti dedicati ai principali membri degli Avengers.

Con l'uscita di Spider-Man: Far From Home si è conclusa ufficialmente la cosiddetta Infinity Saga che ha avuto il suo culmine proprio con Avengers: Endgame, e prima di vedere un nuovo film sui Vendicatori ci sarà da attendere almeno due anni.

La Fase 4 del MCU che copre il 2020 e il 2021 non include infatti neanche un evento crossover, ma restiamo in attesa di scoprire quali sono i tre film in arrivo nel 2022.