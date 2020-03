Bloodshot con Vin Diesel incassa 1,2 milioni di dollari alle anteprime americane

Mentre in Italia l'uscita di Bloodshot con Vin Diesel è stata rimandata a causa dell'emergenza Coronavirus e delle direttive del Governo, che vogliono i cinema chiusi fino al 3 aprile (almeno per ora), in America il cinecomic diretto dall'esordiente Dave Wilson è arrivato nelle sale oggi, in anteprima ieri.

Negli USA la situazione è in continua evoluzione, al momento, circa il Covid-19, e la chiusura delle sale dipenderà dai governi locali, anche se attualmente tutti i cinema restano aperti. Questo ha permesso a Bloodshot di vedere la sua release nazionale e nelle anteprima di giovedì ha incassato 1,2 milioni di dollari, numero che supera The Last Witch Hunter e anche Riddick sempre con Diesl. Le stime del suo opening weekend parlano al momento di 8-10 milioni di dollari in apertura, cifra non estremamente positiva se correlata anche alle recensioni negative che ha accumulato in America.



Adattamento cinematografico del fumetto targato Valiant, in Bloodshot "Vin Diesel veste i panni di Ray Garrison, un soldato ucciso di recente e riportato in vita come il supereroe Bloodshot dalla RST Corporation. Con un esercito di nanotecnologia nelle sue vene, è una forza inarrestabile - più forte che mai e in grado di curarsi istantaneamente. Avendo il controllo del suo corpo, però, la compagnia può influenzare anche la sua mente e la sua memoria. Ora, Ray non riesce a distinguere ciò che è reale da cosa non lo è - ma è in missione per scoprirlo".



Bloodshot vede nel cast anche Eiza Gonzalez, Guy Pearce e Toby Kebbell. L'uscita è attualmente prevista nelle sale il prossimo 26 marzo, ma date le misure contenute nel DPCM 8 marzo, emanato per l'emergenza Coronavirus e che prevede la chiusura di tutti i cinema fino al prossimo 3 aprile (con possibilità di ulteriori posticipi), la data subirà probabilmente uno slittamento.