Bloodshot: Vin Diesel è in piena fase di allenamento per il nuovo film Sony!

Vin Diesel si sta allenando da marzo per il suo ruolo nel film targato Sony, intitolato Bloodshot, e ieri ha postato un aggiornamento sul livello di preparazione fisica raggiunto, per i suoi fan e followers.

Bloodshot è tratto da un fumetto che narra la vicenda di un soldato potenziato dalla nanotecnologia. Grazie a questo ritrovato della tecnica infatti, il personaggio possiede molteplici vantaggi fisici. Diesel sarà il protagonista in quello che la Sony spera possa diventare parte di un universo cinematografico redditizio, un nuovo franchise.

Questo film ricco d'azione richiederà a Vin Diesel di prendere parte ad alcune scene d’azione e, per poterle sostenere adeguatamente, l'attore ha dovuto allenarsi pesantemente (cosa che sta ancora facendo). Diesel, cinquantenne, ha pertanto pubblicato una foto sul suo account Instagram per far sapere ai fan come sta andando il suo training. E, almeno dallo scatto, sembra che la situazione sia perfettamente in linea con le aspettative, che ne dite?

Vin Diesel ha interpretato, nel corso della sua carriera, diversi personaggi tosti e la sua ultima performance, nel ruolo di Raymond Garrison a.k.a. Bloodshot, sembra davvero interessante. Dominic Toretto, Riddick e Xander Cage (xXx) sono alcuni dei suoi personaggi più noti e hanno tutti l'abilità di farsi coinvolgere in bizzarre sequenze d'azione. Guardando questa foto, Bloodshot continuerà questa tradizione e Vin Diesel sarà pronto ad entrare in azione, non appena la Sony annuncerà la data d’uscita.

Bloodshot fa parte di un accordo di cinque film che Sony ha con la Valiant e DMG. Avviare un universo cinematografico, come sappiamo, non è un compito facile e molti altri studi non sono riusciti a raggiungere questo obiettivo con successo; tuttavia, Vin Diesel sa come gestire un franchise e potrebbe rivelarsi adattissimo a trainare la Sony verso un buon successo con Bloodshot.

Bloodshot sarà diretto da Dave Wilson.