Bloodshot: per Vin Diesel il film apre la porta ad altri personaggi dell'universo Valiant

Nel corso della campagna promozionale per Bloodshot, Vin Diesel ha risposto a svariate domande su questa sua nuova fatica in arrivo nelle sale, tra cui l'interessante suggestione se un possibile Valiant Cinematic Universe sia in dirittura d'arrivo in casa Sony Pictures.

L'attore, rispondendo al presentatore di Fanatic Association, non ha nominato nessun altro personaggio di quel mondo in maniera specifica, ma ha definitivamente lasciato intendere che questi potrebbero apparire sicuramente in futuro, qualora Bloodshot rappresentasse un buon incasso alla sua uscita nelle sale: "Penso che questo film lasci davvero la porta aperta per l'arrivo degli altri personaggi. Penso li vedrete tutti. Penso che se siete fan di Valiant Comics sarete felici di sentire - e penso che aspetteranno finché il film sarà uscito - che inizieranno a far uscire tutti i fumetti Valiant che finiranno in questo universo cinematografico. Sarà molto emozionante".

Inizialmente, si era pensato che un Valiant Cinematic Universe fosse da considerarsi già morto prima del suo arrivo nelle sale, dato che non molto tempo fa la Sony perse i diritti di sfruttamento di Harbinger, andati alla Paramount; da quel momento non si è poi più saputo nulla di un possibile film dello studio dietro i franchise di Transformers e GI Joe; ancora in precedenza, la Sony tentò pure di mettere in cantiere un possibile film su Faith, mentre The CW aveva annunciato l'arrivo di una sua serie su Dr. Mirage.

Nonostante l'emergenza globale del Coronavirus (COVID-19), la pellicola uscirà comunque nelle sale americane il 13 marzo prossimo; in merito alla situazione, Diesel ha dichiarato: "Noi andremo al cinema. Non darò la colpa a nessuno e non dirò: 'Ragazzi, siete degli stupidi per aver distribuito questo film adesso'. Abbiamo bisogno dei film ora più che mai. Siamo già in un momento molto critico in cui il cinema e l'esperienza cinematografica sono minacciati. Quindi, sì, che sia messo agli atti, il nostro film uscirà".

In Italia, invece, tutti i cinema rimarranno chiusi almeno fino al 3 aprile, secondo il nuovo decreto ministeriale diffuso nella giornata di ieri.