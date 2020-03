Bloodshot, Vin Diesel contro il Coronavirus: 'Abbiamo bisogno dei film ora più che mai'

Come vi abbiamo riportato circa l'ambito che ci compete, l'epidemia di Coronavirus non è stato solo una minaccia per la salute, ma i suoi effetti sono stati avvertiti anche nel settore del cinema, con diverse produzioni internazionali interrotte, film rinviati e incassi ai minimi storici.

Bloodshot, il nuovo cinecomic della Sony Pictures, appartiene a quella frangia di produzioni che hanno deciso di mantenere inalterati i propri piani di distribuzione, e in un'intervista promozionale con USA Today la star Vin Diesel ha discusso proprio l'argomento Cinema v Coronavirus:

“Lascia che te lo spieghi in questo modo: Bloodshot alla fine della fiera è un soldato e un soldato non decide quando o dove deve essere schierato. Noi andremo al cinema. Non darò la colpa a nessuno e non dirò: 'Ragazzi, siete degli stupidi per aver distribuito questo film adesso'. Abbiamo bisogno dei film ora più che mai. Siamo già in un momento molto critico in cui il cinema e l'esperienza cinematografica sono minacciati. Quindi, sì, che sia messo agli atti, il nostro film uscirà."

L'attore ha proseguito:

"Adoro presentarmi per il pubblico e per i fan perché Dio sa quanto si sono mossi per me. Sono pazzo. Sto implorando Sony di lasciarmi andare in Cina, anche adesso. E dovresti vedere i volti di tutti: 'Se ci vai ci vai da solo, amico!' C'è una magia nell'esperienza cinematografica. Mi piace supportarla in tutti i modi. Forse la cosa più giusta da fare non è quella di concentrarsi sul botteghino, ma chiarire che siamo tutti un mondo unico e noi tutti dobbiamo superare questo dramma insieme."

Voi cosa ne pensate di queste parole? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nuovo video dietro le quinte di Bloodshot.