Bloodshot, Vin Diesel annuncia novità sul sequel: cosa bolle in pentola?

Attraverso un post pubblicato sui suoi canali social, Vin Diesel ha comunicato ai propri fan che importanti novità circa il sequel del film Bloodshot sono in arrivo e che ci saranno grandi sorprese per loro. Nonostante la sua performance al botteghino sia stata bloccata dalla pandemia, il primo film in streaming è stato un successo.

Diesel ha infatti postato un'immagine del film su Instagram, scrivendo sotto in didascalia: "Ho così tante notizie da condividere con voi... passate una buona settimana". L'attore sta quindi alludendo al fatto che la produzione intorno al sequel di Bloodshot sta procedendo come precedentemente annunciato.

Come noto, la pandemia di coronavirus ha imposto la chiusura delle sale cinematografiche pochi giorni dopo l'uscita di Bloodshot, ma ciononostante questo cambiamento repentino si è rivelato una strategia di grande successo per Valiant DMG, con Dan Mintz che ha confermato i piani per un sequel, con Vin Diesel pronto a riprendere il ruolo da protagonista.

"Penso che Bloodshot abbia avuto molto successo in questo senso, molte persone l'hanno visto e ha funzionato molto bene nel lancio post-uscita, ma non puoi usare lo stesso processo di valutazione pre-COVID per questo. Vin Diesel e tutti gli altri continueranno? Sì, perché ha funzionato così bene e la risposta è stata così buona, solo che è arrivata da un ambiente non trasparente, al contrario dei numeri che arrivano dal botteghino".

Bloodshot potrebbe dare il via ad un universo cinematografico dopo il primo film in cui Vin Diesel interpreta un soldato ucciso in un raid che rinasce attraverso la cibernetica avanzata dotato di abilità sovrumane. Basato sul personaggio dei fumetti creato da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton nel 1992, Bloodshot ha guadagnato 33,48 milioni di dollari al box-office partendo da un budget di 45 milioni, prima che i cinema chiudessero. Tuttavia pare che il film abbia avuto un grande successo sulle piattaforme streaming.

