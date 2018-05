Bloodshot, tre nuove aggiunte al cast dell'atteso adattamento con protagonista Vin Diesel

Mentre il buon Vin Diesel è in piena fase di allenamento per entrare nei panni del protagonista, secondo quanto riporta Variety la Sony starebbe rimpinguando le fila del cast dell'attesissimo Bloodshot, omonimo adattamento del famoso e amato fumetto della Valiant Comics.

Come scrive oggi l'attendibilissimo portale web americano, infatti, lo studio avrebbe ingaggiato tre nuovi attore per il film, che sono Michael Sheen (Master of Sex), Eiza Gonzalez (Baby Driver - Il genio della fuga) e Sam Heughan (Outlander). I tre si uniranno a Vin Diesel, che interpreterà Ray Garrison, un super-soldato creato dall'organizzazione governativa segreta nell'ambito del Project Rising Sun.



Le riprese del film sono previste per questa estate, e l'attesa è davvero molto, specie perché si tratta del primo progetto cinematografico tratto dai fumetti della Valiant, etichetta ricca di personaggi e idee interessanti da troppo tempo ignorata dai grandi studio hollywoodiani. Adesso però le cose stanno cambiando e sono molti i titoli in arrivo sia al cinema che in tv tratti dall'Universo in questione.



I poteri di Bloodshot (nome di battaglia di Garrison) sono derivanti dai naniti, che immettendosi nel flusso sanguigno donano al protagonista una serie di poteri, tra i quali la capacità di rimettersi velocemente da ogni trauma fisico consumando enormi quantità di proteine. In aggiunta, Bloodshot soffre di crisi d'identità permanente.



L'adattamento cinematografico di Bloodshot sarà scritto da Eric Heisserer e diretto da Dave Wilson.

L'uscita del film è prevista per il 2019.