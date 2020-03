Bloodshot: la Sony Pictures pubblica i primi 9 minuti del cinecomic con Vin Diesel

Nella notte la Sony Pictures ha pubblicato su YouTube i primi nove minuti di Bloodshot, cinecomic con protagonista Vin Diesel e ispirato all'omonimo fumetto della Valiant Comics.

Il film, investito dall'uragano Coronavirus proprio all'inizio della sua run teatrale, ha ripiegato sulla distribuzione video on demand negli Stati Uniti dopo la chiusura dei cinema, ed è attualmente in vendita su tutti gli store digitali. Per accompagnare questa seconda distribuzione, lo studio ha deciso di rendere disponibili per tutti i fan di Vin Diesel sparsi per il mondo i primi dieci minuti del film, da qualche ora riproducibili sulla piattaforma YouTube.

Come al solito, potete gustarveli comodamente all'interno di questo articolo.

In Bloodshot, la star di Fast & Furious è è Ray Garrison, un marine che viene riportato in vita da un team di scienziati. Potenziato con la nanotecnologia, diventa una macchina per uccidere superumana e biotecnologica, Bloodshot, ma mentre si allena per la prima volta con altri super-soldati scopre di faticare a ricordare la sua vita precedente. Quando il suo passato torna a galla, però, Bloodshot ricorda l'identità dell'uomo che ha ucciso sia lui che sua moglie, e allora si metterà sulla strada per la vendetta.

Il film, diretto da David S.F. Wilson da una sceneggiatura di Jeff Wadlow e Eric Heisserer, include nel cast anche Lamorne Morris, Sam Heughan, Eiza Gonzalez, Toby Kebbell, Talulah Riley e Guy Pearce.