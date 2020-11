Bloodshot, il sequel con Vin Diesel è in lavorazione: ecco i dettagli

L'adattamento del fumetto Bloodshot ha avuto la grande sfortuna di arrivare in sala proprio mentre i cinema di tutto il mondo chiudevano di fronte alla minaccia della pandemia. Tuttavia un sequel del film con Vin Diesel è in lavorazione. Il primo film era uscito lo scorso 13 marzo ma la chiusura ha ribaltato tutti i piani dello studio.

DMG Entertainment e Sony hanno subito virato verso la versione home-video del film entro due settimane dall'uscita nelle sale, passando quindi all'on demand e alle piattaforme streaming.

Questo cambiamento repentino si è rivelato una strategia di grande successo per Valiant DMG, con Dan Mintz che ha confermato i piani per un sequel, con Vin Diesel pronto a riprendere il ruolo da protagonista.



"Penso che Bloodshot abbia avuto molto successo in questo senso, molte persone l'hanno visto e ha funzionato molto bene nel lancio post-uscita, ma non puoi usare lo stesso processo di valutazione pre-COVID per questo. Vin Diesel e tutti gli altri continueranno? Sì, perché ha funzionato così bene e la risposta è stata così buona, solo che è arrivata da un ambiente non trasparente, al contrario dei numeri che arrivano dal botteghino".

Bloodshot potrebbe dare il via ad un universo cinematografico dopo il primo film in cui Vin Diesel interpreta un soldato ucciso in un raid che rinasce attraverso la cibernetica avanzata dotato di abilità sovrumane. Basato sul personaggio dei fumetti creato da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton nel 1992, Bloodshot ha guadagnato 33,48 milioni di dollari al box-office partendo da un budget di 45 milioni, prima che i cinema chiudessero.

Tuttavia pare che il film abbia avuto un grande successo sulle piattaforme streaming. Diretto da Dave Wilson, il film è interpretato da Vin Diesel, Guy Pearce e Toby Kebbell.



Su Everyeye trovate la recensione di Bloodshot e i dettagli su come è iniziata la carriera di Vin Diesel.