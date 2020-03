Bloodshot scopre l'origine dei suoi poteri nella nuova clip del cinecomic con Vin Diesel

Tramite l'account Twitter ufficiale di Playstation, la Sony Pictures ha pubblicato una nuova clip di Bloodshot, il cinecomic tratto dall'omonima serie a fumetti della Valiant Comics e con protagonista Vin Diesel.

Il film esce nei cinema statunitensi oggi venerdì 13, e per l'occasione possiamo vedere il protagonista nel filmato in calce: nella scena, che include anche la partecipazione di Guy Pearce, il personaggio di Vin Diesel scopre come funzionano i naniti nel suo sangue, che sono anche la fonte dei suoi superpoteri. In aggiunta, è stata pubblicata anche una seconda clip - che trovate sempre in basso - nella quale Diesel interagisce con Eiza González.

In Bloodshot, la star di Fast & Furious è è Ray Garrison, un marine che viene riportato in vita da un team di scienziati. Potenziato con la nanotecnologia, diventa una macchina per uccidere superumana e biotecnologica, Bloodshot, ma mentre si allena per la prima volta con altri super-soldati, scopre di faticare a ricordare la sua vita precedente. Quando il suo passato torna a galla, però, Bloodshot ricorda l'identità dell'uomo che ha ucciso sia lui che sua moglie, e allora si metterà sulla strada per la vendetta.

Bloodshot, diretto da David S.F. Wilson da una sceneggiatura di Jeff Wadlow e Eric Heisserer, include nel cast anche Lamorne Morris, Sam Heughan, Toby Kebbell e Talulah Riley. Per altri approfondimenti leggete le prime recensioni di Bloodshot e recuperate una recente intervista del regista di Bloodshot.