Bloodshot: scene inedite nel nuovo trailer internazionale del film con Vin Diesel

Sony Pictures ha diffuso in streaming un nuovo trailer internazionale di Bloodshot che rispetto al precedente contiene anche alcune sequenze inedite che ci mostrano altri particolari di questo cinecomic con protagonista Vin Diesel.

Adattamento cinematografico del fumetto targato Valiant, in Bloodshot "Vin Diesel veste i panni di Ray Garrison, un soldato ucciso di recente e riportato in vita come il supereroe Bloodshot dalla RST Corporation. Con un esercito di nanotecnologia nelle sue vene, è una forza inarrestabile - più forte che mai e in grado di curarsi istantaneamente. Avendo il controllo del suo corpo, però, la compagnia può influenzare anche la sua mente e la sua memoria. Ora, Ray non riesce a distinguere ciò che è reale da cosa non lo è - ma è in missione per scoprirlo".

In precedenza lo stesso Diesel aveva motivato la scelta di interpretare il personaggio di Ray Garrison: "Beh prima di tutto si tratta di un bestseller del New York Times, e poi è interessante come il personaggio nonostante tutto mantenga la propria umanità. Non si tratta di una realtà esagerata, è basato sulla realtà vera e propria. Ha a che fare con problemi come il disturbo da stress post-traumatico. Lo script era uno dei più interessanti che avessi mai letto. Nella mia mente lo vedevo come uno di quei film che di solito non vedi. Molto complesso. Ben scritto e ben sviluppato".

Creato da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton, Bloodshot ha debuttato sulle pagine di Valiant Comics nel 1992. Il personaggio è apparso anche nella web serie Ninjak vs. the Valiant Universe, dove era interpretato da Jason David Frank. Vin Diesel è invece il primo attore a vestire i panni del personaggio in una pellicola live-action.

Diretto da Dave Wilson, nel cast troveremo anche Eiza González, Sam Heughan, Toby Kebbell, Guy Pearce, Talulah Riley, Lamorne Morris e Jóhannes Haukur Jóhannesson, per un'uscita prevista nelle sale americane il 21 febbraio 2020 e in quelle italiane il 20 febbraio. Su queste pagine potete recuperare il trailer ufficiale e il logo di Bloodshot. Di seguito anche il trailer italiano.