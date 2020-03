Bloodshot, per il regista è stato terrificante girare il cinecomic con Vin Diesel

Con un cast di attori veterani con vari titoli e stili nei rispettivi curriculum, è stato il regista Dave Wilson a ritrovarsi di fronte ad una grande sfida con Bloodshot, il primo cinecomic di Vin Diesel e nonché capitolo inaugurale del Valiant Cinematic Universe.

Wilson, che è entrato a Hollywood tramite i Blur Studios del regista di Deadpool Tim Miller, farà infatti il suo debutto alla regia con questo blockbuster molto atteso dai fan dei fumetti, esperienza che lui stesso ha definito "terrificante" poiché ha attirato su di se una grossa attenzione mediatica.

"Girare il film è stato quasi terrificante come questa conferenza stampa" ha scherzato il regista quando si è incontrato con ComicBook nelle scorse ore. "Sul set c'erano 300 persone, cineprese accese, luci accecanti. L'esperienza è stata assolutamente terrificante ma anche emozionante allo stesso tempo", ha detto Wilson, osservando che il suo background in effetti visivi e montaggio commerciale non lo ha preparato per la portata delle grandi produzioni.

"Il cinema non riguarda ciò che avevi pianificato. Si tratta di ciò che accade durante il giorno e di adattarsi a quello che viene", afferma. "Anche questa è la parte divertente. Non ci sono due giorni uguali."

Per quanto riguarda la mitologia di Bloodshot, il film ha rappresentato l'occasione per attingere a un paio di aree di maggiore interesse: i fumetti e la tecnologia. "Sono un grande fan del fumetto, ma anche della fantascienza. Ho trascorso innumerevoli ore a leggere romanzi di questo genere, e la cosa che amo di questo film è che si tratta di una specie di film d'azione degli anni '80 e '90, uno di quelli che ho amato nella mia adolescenza."

Quali sono le vostre aspettative per il film?

