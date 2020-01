Bloodshot, pubblicato il nuovo trailer per il cinecomic con Vin Diesel!

La Sony Pictures ha appena pubblicato un nuovo trailer di Bloodshot, cinecomic con protagonista Vin Diesel tratto dai fumetti della Valiant Entertainment.

Il filmato sembra avere una marcia in più rispetto al video promozionale pubblicato ad ottobre scorso, con una notevole dose di azione che dovrebbe sicuramente rendere felici i fan del fumetto.

Si intravede un massiccio utilizzo della CGI ma da quel che si può vedere pare che il film abbia un tono più focalizzato del recente Hellboy di Neil Marshall: il paragone ci viene in aiuto non solo perché entrambi i film sono adattamenti cinematografici di personaggi di fumetti molto meno noti rispetto a quelli Marvel o DC, ma soprattutto perché il lungometraggio Sony avrà una data di uscita molto simile rispetto a quella del fallimentare progetto Lionsgate, quindi sarà interessante scoprire quanto interesse saprà suscitare nel pubblico e che tipo di numeri farà registrare, anche al netto della presenza di una star molto amata come Vin Diesel.

Ricordiamo che nei piani della Sony Pictures il film dovrà essere il primo passo per un "Valiant Cinematic Universe", dunque degli ottimi incassi saranno fondamentali in questo senso.

Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che la data di uscita è stata posticipata: inizialmente previsto per il 21 febbraio, il film adesso uscirà il 13 marzo prossimo.