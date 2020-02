Bloodshot è qualcosa di mai visto prima, parola della Sony Pictures

Nella notte la Sony Pictures ha distribuito tramite i suoi canali ufficiali un nuovo teaser di Bloodshot, il cinecomic con protagonista Vin Diesel tratto dai fumetti targati Valiant Comics.

Il video, che include diverso materiale inedito, è disponibile come al solito in calce all'articolo.

In Bloodshot, Vin Diesel vestirà i panni di Ray Garrison, un soldato ucciso durante una delicata missione che viene riportato in vita dalla RST Corporation: con un esercito di nanotecnologia nelle sue vene, Ray diventa una forza inarrestabile, più forte che mai e in grado di curarsi istantaneamente. Avendo il controllo del suo corpo, però, la compagnia può influenzare anche la sua mente e la sua memoria, quindi Ray non riesce a distinguere ciò che è reale da cosa non lo è, e il suo compito sarà quello di scoprirlo.

Il film è stato classificato R-rated e sarà il primo film di un franchise in cinque parti sviluppato dalla DMG e la Valiant Entertainment, con lo stand-alone Harbinger che arriverà come secondo capitolo qualora Bloodshot dovesse ottenere il successo sperato al botteghino. Il personaggio è stato creato da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton, e ha debuttato sulle pagine di Valiant Comics nel 1992. Curiosamente è già apparso nella web serie Ninjak vs the Valiant Universe, dove era interpretato da Jason David Frank, ma Diesel sarà il primo attore a vestirne i panni in una pellicola live-action.

La regia è stata curata da Dave Wilson, col cast che include, oltre a Diesel, anche Eiza Gonzalez, Michael Sheen e Guy Pearce. La data di uscita è fissata al 26 marzo nei cinema italiani.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Bloodshot e ad un'occhiata alle action figure ufficiali.