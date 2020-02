Bloodshot: ecco il personaggio di Eiza Gonzalez e un nuovo poster per Vin Diesel

La Sony Pictures ha pubblicato una nuova locandina ufficiale per il mercato Imax per Bloodshot, primo cinecomic tratto dall'universo a fumetti della Valiant Comics che avrà per protagonista la superstar Vin Diesel.

In aggiunta, l'attrice Eiza Gonzalez ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Instagram una nuova foto che la ritrae nei panni di Ms. KT, una donna misteriosa con impianti cibernetici nel petto che la star ha definito un mix di efficienza, compassione e cervello.

Potete ammirare tutto il materiale promozionale in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che Bloodshot è stato classificato R-rated e sarà il primo film di un franchise in cinque parti sviluppato dalla DMG e la Valiant Entertainment, con lo stand-alone Harbinger che arriverà come secondo capitolo qualora Bloodshot dovesse avere il successo sperato. Creato da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton, il personaggio di Bloodshot ha debuttato sulle pagine di Valiant Comics nel 1992, ed è già apparso nella web serie Ninjak vs the Valiant Universe, dove era interpretato da Jason David Frank. Tuttavia Vin Diesel sarà il primo attore a vestire i suoi panni in una pellicola live-action.

Neal Moritz è fra i produttori, mentre Dave Wilson ha diretto un cast che, oltre a Diesel e alla Gonzalez, include anche Michael Sheen, Sam Heughan e Guy Pearce. La data di uscita è fissata al 26 marzo per i cinema italiani.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer ufficiale e al primo poster.