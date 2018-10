Bloodshot: per Vin Diesel la Sony dominerà i cinecomic coi suoi nuovi film

Secondo la star Vin Diesel nei prossimi anni la Sony diventerà lo studios migliore per quanto riguarda la produzione di film di supereroi, a cominciare da Bloodshot.

Il film, che vedrà Diesel nei panni del protagonista, è attualmente in fase di sviluppo e arriverà nel 2020.

La star ha dichiarato: "Stiamo facendo qualcosa di pazzesco, posso dire solo questo. Fin da quando ho accettato l'incarico ho immaginato qualcosa di speciale con Bloodshot, ma non posso credere che sarà così speciale. Non posso credere che lo stiamo facendo davvero. Abbiamo Dave Wilson, che sta dirigendo il film in maniera pazzesca. Guy Pierce, chi in produzione lavora come un pazzo. Abbiamo un grande cast. Credo che la Sony nel prossimo futuro guiderà il movimento dei film sui supereroi, lo porterà in una nuova fase, migliore di quella che stiamo vivendo adesso. Abbiamo incorporato una parte della realtà e ci abbiamo messo dentro i veri problemi che affligono la nostra società all'interno di un film di supereroi. È semplicemente fantastico."

Vin Diesel interpreterà il ruolo di Bloodshot nel primo lungometraggio tratto dai fumetti dell'universo Valiant. Il film è diretto da Dave Wilson, scritto da Eric Heisserer e prodotto da Neal Moritz, Toby Jaffe e Dinesh Shamdasani.