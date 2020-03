Bloodshot: i fan non vedono l'ora di vedere il film ora che sarà disponibile online

Basato sui fumetti Valiant, Bloodshot ha per protagonista Vin Diesel nel ruolo di Ray Garrison, un soldato ucciso in azione e riportato in vita come il supereroe Bloodshot dalla RST Corporation. In Italia sarebbe dovuto uscire nelle sale il 26 marzo prossimo, prima che la chiusura dei cinema lo impedisse.

Columbia Pictures ha infatti fissato per il 24 marzo prossimo la possibilità di poter noleggiare il film , appena uscito nelle sale cinematografiche americane, al prezzo di $19.99 dollari: "Sony Pictures sostiene fermamente la proiezione cinematografica e supporta la finestra di uscita", ha dichiarato Tom Rothman, presidente del Sony Pictures Entertainment’s Motion Picture Group. " Questa è una circostanza unica in cui i cinema della nazione chiuderanno per un bene superiore e Bloodshot è privato di qualsiasi mezzo di diffusione. Il pubblico adesso avrà la possibilità di vedere il film a casa propria, dove tutti passeremo molto più tempo. Siamo fiduciosi che - come altri settori colpiti duramente dal virus - i cinema torneranno più forti e noi saremo lì per supportarli".

