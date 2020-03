Bloodshot, l'evoluzione del personaggio dai fumetti al cinema in un nuovo dietro le quinte

Dopo il nuovo poster di Bloodshot, la Sony Pictures ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte per il cinecomic con Vin Diesel in arrivo nei cinema di tutta Italia a partire dal prossimo 26 marzo.

Come potete vedere in calce all'articolo, il filmato racconta l'evoluzione del personaggio della Valiant Comics dalle pagine dei fumetti al grande schermo: tra gli intervistati anche i fumettisti Bob Layton e Kevin VanHook, creatori del supereroe per adulti, insieme ovviamente al cast principale guidato da Vin Diesel.

Bloodshot racconta la storia di un ex soldato, Ray Garrison, ucciso e riportato in vita con aggiornamenti tecnologici grazie alla Rising Spirit Technologies, che riempie il suo corpo con miliardi di nanobot. Questo gli permette di essere il soldato perfetto, ora in grado di guarire autonomamente, cambiare forma e controllare la tecnologia. In compenso però soffre di perdita totale della memoria e fatica a riconnettersi con la persona che era un tempo, mentre imparava a controllare le sue nuove abilità con l'aiuto di un gruppo di altri combattenti potenziati noti come Chainsaw.

Nel cast troveremo anche Toby Kebbell, Sam Heughan, Eiza Gonzalez, Guy Pearce e Alex Hernandez. Il film è diretto da Dave Wilson, che ha lavorato con il regista di Deadpool Tim Miller presso i Blur Studios, dirigendo diverse cinematiche per i videogiochi tra cui Halo 2, Mass Effect 2 e BioShock Infinite. Lo scrittore candidato all'Oscar Eric Heisserer (Arrival, The Thing) ha scritto la sceneggiatura del film, e firmato anche quella di Harbinger, secondo film del Valiant Cinematic Universe che entrerà in produzione a seconda degli incassi di Bloodshot.

