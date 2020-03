Bloodshot dovrebbe faticare per la testa al box office USA, ma non per il Coronavirus

Mentre l'Italia è in quarantena, l'industria cinematografica hollywoodiana non si ferma con l'uscita di ben tre nuovi film, due dei quali anche molti attesi.

Trattasi di Bloodshot, primo cinecomic con Vin Diesel e primo tassello del Valiant Cinematic Universe, il provocatorio thriller di Universal/Blumhouse The Hunt” e I Still Believe di Lionsgate, prima uscita dello studio dopo la sua nuova partnership con l'etichetta di produzione di Jon e Andrew Erwin Kingdom Story Company.

Di questi tre, a sorpresa, è I Still Believe quello individuato dagli analisti come potenziale vincitore del week-end, e dovrebbe soffiare il primo posto addirittura a Onward della Pixar. Le stime attualmente indicano un esordio di circa $15 milioni, con Lionsgate che proietta cautamente cifre al ribasso comprese tra i $10-12 milioni.

The Hunt, scritto e prodotto da Damon Lindelof, punta ad un'apertura tranquilla tra gli $8-9 milioni contro un budget di $14 milioni, che comunque dovrebbe riuscire a recuperare nei giorni successivi al debutto. Bloodshot, fra i tre quello con l'appeal più forte per il grande pubblico, rischia invece di aprire in terza posizione a causa del suo rated-r: nonostante la stella di Diesel, gli analisti prevedono un'apertura di $10 milioni (contro un budget di $45 milioni) dato che si spartirà il pubblico di maggiorenni con A Quiet Place 2.

