Bloodshot: diamo un'occhiata alla action-figure di Vin Diesel alla Toy Fair New York

Manca ormai molto poco all'arrivo nelle sale di Bloodshot, ovvero il primo cinecomic tratto dall'universo a fumetti della Valiant Comics che avrà per protagonista la superstar Vin Diesel, ma intanto ecco spuntare già la sua action-figure. L'uscita italiana del film è attesa per fine marzo.

Come abbiamo potuto vedere dai trailer del film, l'adattamento del personaggio è molto vicino al look con cui l'abbiamo conosciuto nei fumetti e così la sua action-figure ricalca esattamente quello che vedremo nella pellicola. La action-figure indica inoltre che a un certo punto il personaggio del film indosserà la sua iconica t-shirt e che il protagonista in questione sarà un bel po' carico di armi nel corso della narrazione.

Vi ricordiamo che Bloodshot è stato classificato R-rated e sarà il primo film di un franchise in cinque parti sviluppato dalla DMG e la Valiant Entertainment, con lo stand-alone Harbinger che arriverà come secondo capitolo qualora Bloodshot dovesse avere il successo sperato. Creato da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton, il personaggio di Bloodshot ha debuttato sulle pagine di Valiant Comics nel 1992, ed è già apparso nella web serie Ninjak vs the Valiant Universe, dove era interpretato da Jason David Frank. Tuttavia Vin Diesel sarà il primo attore a vestire i suoi panni in una pellicola live-action.

Stando agli analisti, nel suo primo weekend domestico il film dovrebbe incassare una cifra tra i 12 e i 17 milioni di dollari: risultato che, pur non conoscendo ancora i costi, potrebbe rappresentare una piccola delusione per la Sony Pictures, che invece nelle ultime settimane sta stupendo tutti con gli ottimi incassi di Bad Boys for Life e Piccole donne.

Neal Moritz è fra i produttori, mentre Dave Wilson ha diretto un cast che, oltre a Diesel, include anche Michael Sheen, Sam Heughan, Eiza Gonzalez e Guy Pearce. Bloodshot, lo ricordiamo, è stato recentemente posticipato dalla Columbia Pictures e arriverà nei cinema italiani il prossimo 26 marzo. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer ufficiale e al primo poster.