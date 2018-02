Bloodshot: il cinecomic con Vin Diesel potrebbe iniziare le riprese già in estate!

Il film- della Sony - con Vin Diesel, potrebbe iniziare le riprese già a partire da questa estate. L'interesse di Diesel per l'adattamento di questa pellicola basata sui fumetti, è stato riportato per la prima volta a gennaio.

Lo scorso luglio, Jared Leto aveva detto di essere in trattativa per farne parte ma, come abbiano visto, non è successo, alla fine. Inoltre, l'iniziale elenco delle star "papabili" per interpretare Bloodshot, includeva Oscar Isaac, Jake Gyllenhaal e Mark Wahlberg.

Il supereroe Bloodshot, creato da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton, è apparso per la prima volta nei fumetti della Valiant Comics, nel 1994. Bloodshot possiede poteri di rigenerazione e metamorfosi, conferitigli tramite dei naniti iniettati nel suo sangue. Bloodshot non ha memoria delle sue origini, e intraprende una sanguinosa ricerca volta a trovare le persone responsabili di aver cancellato il suo passato.

La Omega Underground ha riportato che Bloodshot potrebbe di fatto iniziare la produzione quest'estate. Secondo quanto riferito, Dave Wilson sarà il regista del film, le cui location di set saranno Budapest, in Ungheria e Città del Capo, in Sudafrica.

Vin Diesel sta inoltre lavorando ad altri progetti, tra i quali Fast & Furious 9 - ritardato per via dello spinoff di i Dwayne Johnson - il che, naturalmente, potrebbe dargli una "finestra" di tempo libero per lavorar a Bloodshot.