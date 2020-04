Bloodshot aprirà le porte agli altri film del Valiant Universe, annuncia Vin Diesel

Bloodshot è arrivato in streaming prima del tempo, e Vin Diesel sembra essere davvero entusiasta del film, che servirà da trampolino per portare su schermo anche altri personaggi appartenenti al Valiant Universe.

"Penso che questo film apra davvero la porta per tutti gli altri. Penso che li vedrete tutti a breve. Penso che, se siete fan dei Valiant Comics, allora sarete lieti di sapere (credo stiano aspettando finché il film non uscirà) che a breve comunicheranno tutti i fumetti Valiant che entreranno nell'universo cinematografico. Sarà davvero emozionante", ha dichiarato l'attore durante un evento per la promozione del film.

A quanto pare Bloodshot sancisce l'avvio di un vero e proprio Valiant Cinematic Universe, sulla falsa riga di quanto fatto da Marvel e da DC. È dunque probabile che i vari personaggi appartenenti alla scuderia Valiant andranno ad incontrarsi in più film crossover, prima o dopo aver ottenuto degli adattamenti stand alone.

Per il momento non è stata dichiarata la natura dei prossimi progetti, anche se alcune indiscrezioni rilasciate da Fanatic Association indicano tra i personaggi papabili per i prossimi film X-O Manowar e Ninjak. Cosa ne pensate? Siete favorevoli ad un nuovo universo di cinecomics?

Se volete dare uno sguardo al primo film, Sony ha pubblicato i primi 9 minuti di Bloodshot. Per approfondire vi consigliamo la nostra recensione di Bloodshot.