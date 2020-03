Bloodshoot scopre i suoi poteri nella prima clip ufficiale del film con Vin Diesel

In attesa di poter vedere finalmente in sala l'adattamento cinematografico di Bloodshot con protagonista Vin Diesel, la Sony Pictures ha pubblicato online tramite la pagina di Playstation una prima clip ufficiale della trasposizione diretta da David S.F. Wilson, al suo esordio alla regia di un lungometraggio.

Protagonisti della clip sono Ray Garrison/Bloodshot, il Dottor. Emil Harting e KT. Il primo è già stato salvato da morte certa grazie all'iniezione nel suo flusso sanguigno di speciali nanomacchine capaci di riparare a una velocità sconvolgente il suo sistema e donargli poteri incredibili. Nel filmato il dottore a capo dell'esperimento mostra a Ray le sue nuove abilità.



Adattamento cinematografico del fumetto targato Valiant, in Bloodshot "Vin Diesel veste i panni di Ray Garrison, un soldato ucciso di recente e riportato in vita come il supereroe Bloodshot dalla RST Corporation. Con un esercito di nanotecnologia nelle sue vene, è una forza inarrestabile - più forte che mai e in grado di curarsi istantaneamente. Avendo il controllo del suo corpo, però, la compagnia può influenzare anche la sua mente e la sua memoria. Ora, Ray non riesce a distinguere ciò che è reale da cosa non lo è - ma è in missione per scoprirlo".



Bloodshot vede nel cast anche Eiza Gonzalez, Guy Pearce e Toby Kebbell. L'uscita è attualmente prevista nelle sale il prossimo 26 marzo, ma date le misure contenute nel DPCM 8 marzo, emanato per l'emergenza Coronavirus e che prevede la chiusura di tutti i cinema fino al prossimo 3 aprile (con possibilità di ulteriori posticipi), la data subirà probabilmente uno slittamento.