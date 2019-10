Bloodshoot: ecco un first look di Vin Diesel nei panni del violento supereroe

La prima immagine ufficiale di Bloodshot pubblicata qualche mese fa da Vin Diesel non ci aveva mostrato il protagonista del franchise di Fast & Furious nei panni dell'omonimo e violento supereroe, ma solo negli abiti in borghese del soldato Ray Garrison.

Ora però, grazie a ComicBook, possiamo mostrarvi una prima occhiata al supereroe vero e proprio: come potete vedere nell'immagine calce all'articolo, al New York ComicCon sono state presentate le prime action figure del film tratto dal fumetto Valiant, e quella dedicata al supereroe protagonista svela finalmente quale sarà il look di Vin Diesel nell'adattamento cinematografico.

Cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Basato sull'omonima serie a fumetti creata nel 1992 da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton, Bloodshot è diretto da Dave Wilson e vedrà come protagonisti Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Guy Pearce e Toby Kebbell.

Il film racconterà una sanguinosa storia di vendetta, durante la quale Diesel diventerà il superumano Bloodshot: dopo che lui e sua moglie sono stati assassinati, il marine Ray Garrison (Vin Diesel) viene resuscitato da una squadra segreta di scienziati; potenziato con la nanotecnologia il soldato diventa un supersoldato, una macchina per uccidere dotata di biotecnologie, che però durante l'addestramento, dove conoscerà altri come lui, scoprirà anche di non riuscire a ricordare nulla della sua vita precedente.

Quando ci riuscirà, però, insieme all'identità di colui che ha ucciso sua moglie scoprirà anche un'oscura cospirazione con la quale entrerà in conflitto.

Per altre notizie, vi rimandiamo alle dichiarazioni di Vin Diesel su Bloodshot.