Bloodline: l'horror/thriller con Sean William Scott uscirà a Settembre negli USA

La Momentum Pictures ha acquisito i diritti per Bloodline, pellicola a tinte forti con protagonista Seann William Scott, affermato attore statunitense nel ruolo di un capofamiglia follemente legato ai suoi cari.

Scritto da Avra Fox-Lerner e Will Honley, Bloodline racconta la storia di Evan, personaggio così devoto a sua moglie e a suo figlio appena nato da perdere il controllo quando certi atteggiamenti protettivi sfociano in atti di violenza crescente e sregolata.

Seann William Scott, che è comparso nel telefilm Lethal Weapon (serie cancellata dopo tre stagioni) e nella commedia Goon: Last of the Enforcers, ha dichiarato di essere “molto contento di far parte di questo film con una squadra veramente incredibile; Bloodline è un’eccezione rispetto ai miei ruoli precedenti ed è stato grandioso lavorare con un personaggio tanto sfaccettato, permettendomi di mettere alla prova le mie doti da attore per fare cose che non avevo mai fatto prima”.

Del cast fanno parte anche Mariela Garriga (L’Ispettore Coliandro), Dale Dickey (My Name Is Earl) e Kevin Carroll (Lucifer e prossimamente Virgil in The Walking Dead).

Ian Goggins, Senior Vice President di Momentum Content, ha definito Bloodline “un horror viscerale, crudo e di livello, un film irresistibile; Seann William Scott ha dato un’interpretazione stellare – la sua presenza magnetica dimostra la sua versatilità come attore, ed Henry Jacobson con la troupe ha creato qualcosa di molto speciale che non vediamo l’ora di condividere”.