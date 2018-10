Blood on the Tracks, Luca Guadagnino pensa all'adattamento dell'album di Bob Dylan

Impegnatissimo Luca Guadagnino, che dopo il grande successo di Chiamami col tuo nome e la fine dei lavori sulla sua personale visione di Suspiria sta già guardando al futuro, avendo già in cantiere il sequel del film con Timotheè Chalamet e Armie Hammer e, si scopre oggi, un nuovo interessante progetto.

La rivelazione di questo nuovo interesse artistico di uno dei registi più brillanti della sua generazione arriva attraverso un profilo-intervista dell'autore sulle pagine del New Yorker. A quanto pare, infatti, Guadagnino starebbe lavorando all'adattamento cinematografico di Blood on the Tracks, uno degli album migliori e più amati di Bob Dylan, pubblicato nel 1975.



Ovviamente l'adattamento sarà principalmente tematico, dato che Guadagnino e il co-sceneggiatore, Richard LaGravanese (Unbroken, Dietro i candelabri) attingerà soprattutto dai temi centrali dell'album. Come riporta inoltre sempre il New Yorker, "il film racconterà una storia ambientata negli anni '70 che ripercorrerà diversi anni importanti di quel decennio". Non ci sono riferimenti a data di inizio produzione o cast, ma soltanto la rivelazione su questo ovviamente intrigante progetto.



Viene comunque spiegato che l'idea del film è nata quando uno dei produttori di Chiamami col tuo nome ha comprato i diritti cinematografici dell'album, chiedendo espressamente a Guadagnino di ricavarci del materiale per un film. È stato poi lo stesso regista a porre come conditio sine qua non la partecipazione di LaGravanese alla sceneggiatura.



Ora la trasposizione cinematografica di Blood on the Tracks esiste e ha un copione di 188 pagine, sempre stando alle parole del New Yorker. Non resta da capire se arriverà prima del sequel di Chiamami col tuo nome o dopo, sempre che Suspiria non riscuota il successo sperato e non venga richiesto a Guadagnino di impegnarsi nella nuova Trilogia della Tre Madri.