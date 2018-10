Blood Moon: Zac Efron, Kate Hudson e Craig Robinson sono nel cast

Secondo quanto riportato da Deadline, Zac Efron, Kate Hudson e Craig Robinson si sarebbero uniti al cast di Blood Moon, il nuovo film scritto e diretto da Ana Lily Amirpour.

Si tratta del terzo lungometraggio per la regista britannica di origini iraniane che si è fatta notare con A Girl Walks Home Alone At Night e The Bad Batch. Blood Moon è una sconvolgente avventura ambientata tra le strade al neon di New Orleans. Ispirato ai film d’avventura usciti a cavallo tra gli anni Ottanta e i Novanta, Blood Moon segue una giovane ragazza con abilità speciali. Dopo essere fuggita da un manicomio, torna alla realtà caotica che la circonderà, facendosi anche qualche inaspettato alleato lungo la propria strada.

Il film sarà prodotto da John Lesher, già dietro al successo del film Premio Oscar, Birdman, che potrebbe aiutare non poco la Amirpour a raggiungere un pubblico certamente più vasto di quello attuale. Stando alle parole della stessa regista, la location di New Orleans contribuirà non poco all’atmosfera della pellicola.

In tempi recenti, Ana Lily Amirpour ha esordito anche nel mondo del piccolo schermo, avendo diretto un episodio di Breakthrough, uno della seconda stagione di Legion (nello specifico l’episodio “Chapter 10”) e della serie televisiva Castle Rock, andato in streaming su Hulu. Sappiamo anche che sarà nel gruppo di registi che cureranno gli episodi della serie reboot di The Twilight Zone, prodotta da Jordan Peele (Scappa - Get Out).

Rivedremo Zac Efron nel nuovo e atteso film di Harmony Korine, The Beach Bum, al fianco di Matthew McConaughey.