Blood Moon è il nuovo film diretto da Ana Lily Amirpour

Ana Lily Amirpour, dopo essersi fatta notare con A Girl Walks Home Alone At Night e The Bad Batch, ha trovato il suo prossimo attesissimo progetto: Blood Moon.

Dopo A Girl Walks Home Alone At Night, definito come “Iranian Vampire Spaghetti Western” e il cannibalismo post-apocalittico di The Bad Batch (approdato alla fine dello scorso anno anche su Netflix), la regista presenterà il suo nuovo progetto agli investitori presenti al market internazionale del prossimo Festival di Cannes.

Intitolato Blood Moon, secondo Deadline è una sconvolgente avventura ambientata tra le strade al neon di New Orleans. Ispirato ai film d’avventura usciti a cavallo tra gli anni Ottanta e i Novanta, Blood Moon segue una giovane ragazza con abilità speciali. Dopo essere fuggita da un manicomio, torna alla realtà caotica che la circonderà, facendosi anche qualche inaspettato alleato lungo la propria strada.

Il film sarà prodotto da John Lesher, già dietro al successo del film Premio Oscar, Birdman, che potrebbe aiutare non poco la Amirpour a raggiungere un pubblico certamente più vasto di quello attuale. Stando alle parole della stessa regista, la location di New Orleans contribuirà non poco all’atmosfera della pellicola.

In tempi recenti, Ana Lily Amirpour ha esordito anche nel mondo del piccolo schermo, avendo diretto un episodio di Breakthrough e uno della seconda stagione – attualmente in corso – di Legion (nello specifico l’episodio “Chapter 10”).