Blood Count, il regista di Spider-Man Un Nuovo Universo farà un film di vampiri

Nuovo progetto per Peter Ramsey, co-regista del film vincitore dell'Oscar per l'animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo: è infatti in arrivo un film di vampiri per Paramount Pictures.

Ramsey, che avevamo già visto anche alla regia del film d'animazione Le 5 Leggende, si addentrerà questa volta nel territorio dei live-action con Blood Count, un film ricco di elementi sovrannaturali.

Non sono ancora stati rivelati dettagli sulla trama, ma la pellicola scritta dallo stesso Ramsey, sarà ambientata nella Los Angeles degli anni '50, ed è descritta come un "noir social thriller". Inoltre, cosa più curiosa, pare che sia liberamente ispirata alla vita del padre di Ramsey, un musicista jazz.

Blood Count sarà diretto da Ramsey e prodotto da Paramount Pictures e SpringHill i, la compagnia di produzione di LeBron James e Maverick Carter. Al momento il film è nelle sue prime fasi di sviluppo, quindi è difficile dire quando inizierà la fase di produzione o quando potremo vederlo sugli schermi.

Al momento, Ramsey è impegnato anche con lo sviluppo di un altro live-action targato Paramount, Love in Vain, mentre sul versante produttivo continua a collaborare con Sony per i due sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo, la cui prima parte arriverà il prossimo ottobre sul grande schermo.