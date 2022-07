Blonde, il trailer ufficiale: Ana de Armas abbraccia il tragico destino di Marilyn Monroe

Come promesso e anticipato dai calendari di Ana de Armas in stile Marilyn Monroe, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Blonde, attesissimo nuovo lungometraggio del regista australiano Andrew Dominik.

Tratto dal controverso romanzo di Joyce Carol Oates, che mescola realtà e finzione per reimmaginare la vita della grande star di Hollywood, esplorando la sua figura sia nel pubblico che soprattutto nel privato e restituendo un ritratto di Marilyn Monroe realistico e idealizzato al tempo stesso, ultra-femminista e iper-drammatico, il film sarà il primo titolo Netflix Original vietato ai minori e debutterà sulla piattaforma a partire dal prossimo 28 settembre, dopo l'esordio mondiale previsto in concorso alla prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Nel cast, oltre ad Ana de Armas - vista recentemente su Netflix grazie a The Gray Man, nuovo action dei fratelli Anthony e Joe Russo - anche l'attore premio Oscar Adrien Brody come il drammaturgo Arthur Miller e Bobby Cannavale in quelli di Joe DiMaggio, rispettivamente terzo e secondo marito di Marilyn Monroe. Nel film compariranno anche Caspar Phillipson, Evan Williams, Toby Huss, Julianne Nicholson, Lily Fisher, Sara Paxton, David Warshofsky, Xavier Samuel, Michael Masini, Spencer Garrett, Chris Lemmon, Rebecca Wisocky , Scoot McNairy, Dan Butler, Garret Dillahunt, Lucy Devito e Ned Bellamy. Tra i produttori anche Brad Pitt, storico collaboratore di Dominik, insieme a Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tracey Landon e Scott Robertson, con Christina Oh come produttore esecutivo.

Per i cinefili, Blonde è atteso anche come il grande ritorno del regista Andrew Dominik nel lungometraggio di finzione, dopo i documentari su Nick Cave One more time with feeling e This much I know to be true e soprattutto a dieci anni di distanza l'uscita dell'acclamato gangster movie Killing Them Softly, con Brad Pitt e il compianto James Gandolfini.

Quali sono le vostre aspettative? Cosa ve ne pare del filmato promozionale? Avete mai letto il libro di Joyce Carol Oates? Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dei commenti!