Blonde: la storia dell'ultimo film di Marilyn Monroe, dal set maledetto alla scena di nudo

Dopo la recente rivelazione del vero padre di Marilyn Monroe, torniamo a parlare dell'attrice più famosa della storia del cinema raccontando quello che sarebbe divenuto tristemente noto come il suo ultimo film, The Misfits di John Huston.

Conosciuto in Italia anche col titolo Gli spostati, l'ultimo film di Marilyn Monroe è considerato un film 'maledetto' a causa della fama a dir poco funesta che ha raccolto negli anni successivi alla sua uscita. Secondo alcune fonti, che ormai si confondono tra la realtà e la leggenda, le riprese ebbero luogo su un antico cimitero indiano e i più fantasiosi nel corso degli anni non hanno mancato di tenere conto della cosa elencando le diverse traversie che si verificarono sul set durante le riprese e soprattutto dopo, a film ultimato, nel 1961.

Ad esempio il co-protagonista di Marilyn Monroe, Clark Gable, una leggenda del grande schermo conosciuto da tutti per il ruolo di Rhett Butler in Via col vento, morì per un attacco di cuore 10 giorni la fine delle riprese, a 59 anni. Montgomery Clift, l'altro protagonista della pellicola, non sarebbe più riuscito a mettere a segno un successo di rilievo nel resto della sua carriera, che comunque sarebbe durata molto poco dato che anche lui morì giovane, nel 1966, a soli 46 anni. Per non parlare ovviamente della stessa Marilyn Monroe, ritrovata morta per overdose di barbiturici circa un anno dopo l'uscita del film.

Dopo la morte dell'attrice, tra l'altro, si iniziò a parlare di una presunta scena di nudo segreta di Marilyn Monroe in The Misfits, scena voluta da John Huston ma rimossa perché troppo scandalosa per l'epoca (e perché successivamente ritenuta superflua dal regista). Per anni l'esistenza di questa scena fu messa in dubbio dagli storici, ma nel 2018 venne effettivamente ritrovata dallo scrittore Charles Casillo, che stava facendo delle ricerche per un libro sulla Monroe. Oggi è considerata la prima scena di nudo di una star in un film prodotto da una major hollywoodiana (la United Artists), o per lo meno lo sarebbe diventata se fosse stata inserita nel montaggio finale del film.

The Misfits - o Gli spostati - rimane dunque l'ultimo film di Marilyn Monroe. Dopo il western di John Huston l'attrice aveva iniziato le riprese di Something's Got to Give di George Cukor (per il quale girò un'altra famosa scena di nudo, quella a bordo piscina) che però sarebbe rimasto per sempre incompiuto a causa della sua prematura scomparsa a soli trentasei anni.

