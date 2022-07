Blonde, quanto sarà scandaloso? Andrew Dominik commenta il vietato ai minori

Dopo avervi proposto la trama ufficiale di Blonde, prossimo film col quale Netflix punterà evidentemente agli Oscar 2023, sentiamo come il regista Andrew Dominik ha commentato la notizia legata al famoso divieto ai minori che accompagnerà l'uscita del film sulla piattaforma.

Malgrado l'attenzione posta sul divieto di visione ai minori di 17 anni per Blonde (la prima volta in assoluto, per un film originale Netflix), il regista sottolinea che le vaste e complesse tematiche del soggetto — il costo umano del sistema hollywoodiano, il potere e i rischi della sessualità femminile, l'impatto permanente del trauma infantile — e la fedeltà al romanzo di Joyce Carol Oates esigevano un approccio inflessibile: “Il film è una cosa soprattutto, è sincero. È fatto con amore. È fatto con buone intenzioni. Ma al tempo stesso è pieno di rabbia. Sembro cacciarmi spesso in situazioni in cui la gente mi considera un regista provocatorio, ma giuro che non è mai questa la mia intenzione. Cerco solo di dire le cose con quanta più chiarezza possibile. La mia ambizione è di farvi innamorare di Marilyn.”

La protagonista Ana de Armas, che sarà in concorso a Venezia con Blonde e che già sente odore di premi, ha aggiunto: “Il nostro film non è lineare né convenzionale: vuole essere un'esperienza sensoriale ed emozionale. Il film si sviluppa con i suoi sentimenti e le sue esperienze. Ci sono momenti in cui ci troviamo dentro il suo corpo e la sua mente e questo offre agli spettatori l'opportunità di comprendere cosa significasse essere Norma e Marilyn al tempo stesso.”

Dopo il passaggio alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Blonde uscirà su Netflix il 28 settembre 2022 a livello globale.