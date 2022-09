Blonde, il regista duro: 'Gli Uomini Preferiscono le Bionde? Film di pu**ane vestite bene'

Con Blonde Andrew Dominik ha deciso di correre un rischio non da poco, ovvero quello di andare a trattare quel materiale esplosivo che sono le icone pop: raccontare Marilyn Monroe non era certo un'impresa facile, ma il nostro ha comunque dimostrato di essersi documentato a dovere prima di metter mano al film con Ana de Armas.

La sua cultura al riguardo Dominik l'ha dimostrata anche durante una delle ultime interviste rilasciate, durante la quale si è lasciato andare anche ad alcuni commenti al vetriolo, non preoccupandosi di nascondere il suo vero pensiero su alcuni film di Marilyn: a pubblicarne alcuni estratti è stata proprio l'autrice dell'intervisa di cui sopra, Christina Newland.

Mentre Blonde sbarca su Netflix, dunque, Dominik torna a far discutere non solo ammettendo di non aver amato alcuni dei film più conosciuti e amati della star di A Qualcuno Piace Caldo, ma anche commentandone qualcuno in maniera tutt'altro che diplomatica: "Sono pu**ane ben vestite. [...] Se dovete scopare, assicuratevi di venir pagate bene" sono state ad esempio le parole del regista su Gli Uomini Preferiscono le Bionde, e in particolare sull'iconica sequenza di Diamonds are Girls Best Friends.

Insomma, nel caso in cui di Blonde non si parlasse già abbastanza, il buon Andrew Dominik ha pensato bene di incoraggiare a modo suo il dibattito! La scrittrice Joyce Carol Oates, intanto, ha definito la vera vita di Marilyn addirittura peggiore di quella mostrataci dal film.