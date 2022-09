Blonde, quando esce il film con Ana De Armas su Netflix Italia?

Grande attesa alla Mostra del Cinema di Venezia, in chiusura proprio nella giornata di oggi, per Bonde di Andrew Dominik, il biopic su Marilyn Monroe con protagonista Ana De Armas. Accolto fra grandi applausi alla première, ci si chiede ora quando potremo vederlo su Netflix. C'è stato un rimpallo di date, ecco quella definitiva.

Considerato il programma della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia di quest’anno, capace di far concorrenza se non addirittura surclassare il Festival di Cannes conclusosi pochi mesi fa, Blonde di Andrew Dominik era senz’altro uno dei film più attesi fra quelli noti al grande pubblico, non per forza il più meritevole. Ma considerati i 14 minuti di standing ovation a Blonde e alla sua indistinguibile protagonista, Ana De Armas, parrebbe che il risultato sia più che ottimo, tolta qualche recensione più tiepida.

In attesa dell’arrivo della nostra recensione, ci siamo chiesti se Ana De Armas fosse la scelta giusta per Blonde e se il film sarà davvero in grado di regalare quanto promesso dal suo regista. Sembra che l’unico modo per scoprirlo sia procurarsi un abbonamento a Netflix, per chi non la avesse già. Questo perché, nonostante le proporzioni del progetto e nonostante la storica reticenza dei festival più stimabili nei confronti di film che non facciano anche un breve passaggio in sala, sembra che il film di Dominik arriverà solo su piattaforma.

Nel corso delle ultime settimane c’è stata una leggera confusione per quanto riguarda la data prefissata. Prima si era parlato del 23 settembre. Ora però, all’inizio del mese, è arrivato il post di Netflix Italia sui suoi canali ufficiali in merito alle principali uscite di settembre e il verdetto finale punta sul 28 settembre, come potete vedere nel post in calce all’articolo. Voi siete pronti? Quali sono le vostre aspettative su questo promettente biopic?