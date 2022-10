Blonde: Nick Cave, per niente di parte, ammette: 'E' il mio film preferito di sempre!'

Nel coming out più telefonato del 2022, il frontman dei Bad Seeds Nick Cave ha eletto Blonde come il suo nuovo film preferito: non solo dell'anno, ma addirittura di sempre!

L'autore di Ghosteen e Carnage, frequente collaboratore del regista del film con Ana de Armas Andrew Dominik (che guarda caso è anche uno dei suoi migliori amici), ha registrato la colonna sonora per il finto biopic di Marilyn Monroe insieme al musicista Warren Ellis. E ora, in un post della sua famosa newsletter "The Red Hand Files", Cave ha risposto a una domanda dei fan su quale sia il suo "film preferito di tutti i tempi", scrivendo: "Caro Sourav, 'Blonde'. Con affetto, Nick".

Il controverso Blonde di Andrew Dominik, primo film Netflix classificato NC-17, vede è tratto dall'altrettanto controverso romanzo omonimo di Joyce Carol Oates, e vede Ana de Armas nei panni di Norma Jean e Marilyn Monroe, oltre ad includere nel cast anche Bobby Cannavale, Adrian Brody e Julianne Nicholson. In precedenza, Nick Cave e Andrew Dominik hanno lavorato insieme a tantissimi progetti: il musicista ha firmato la colonna sonora del film del 2007 di Dominik, L'assassinio di Jesse James del codardo Robert Ford, mentre il regista ha realizzato ben due documentari musicali sulle opere di Cave, gli acclamati One More Time With Feeling e This Much I Know To Be True, quest'ultimo arrivato nel 2022 prima nelle sale e poi in streaming su MUBI.

"Lavorare con Andrew è sempre un'esperienza stimolante, e spesso strabiliante", aveva detto Nick Cave all'inizio di quest'anno in una dichiarazione congiunta con il collega musicista Ellis (tramite Rolling Stone). “Creare la colonna sonora per questa terrificante e complessa rivisitazione della storia di Marilyn Monroe non è stato diverso e, come sempre, è stato un vero privilegio lavorare con lui. Il più oscuro dei film con una splendida colonna sonora spirituale". Cave, tra l'altro, qualche settimana fa aveva presentato una mostra d'arte al museo finlandese Sara Hildén Art Museum con il produttore di Blonde, Brad Pitt.

Blonde è ora disponibile su Netflix per tutti gli abbonati alla piattaforma. La colonna sonora di Nick Cave e Warren Ellis per Blonde è invece disponibile su Spotify.