Blonde è su Netflix: 5 motivi per non perdervi la monumentale opera con Ana de Armas

Dopo avervi parlato della miniserie tv di Blonde uscita nel 2001 sull'onda dell'entusiasmo scatenato dalla pubblicazione originale del romanzo di Joyce Carol Oates, da oggi 28 settembre su Netflix debutta l'attesissimo Blonde di Andrew Dominik, nuovo adattamento del libro con Ana de Armas.

Per prepararvi alla visione del film, o se siete ancora indecisi se dargli una chance considerate le numerose controversie che ne hanno accompagnato l'uscita, abbiamo raccolto per voi 5 motivi per non perdervi Blonde, la monumentale nuova opera del regista australiano.

Ana de Armas : senza girarci intorno, tra gli aspetti più attesi e 'anticipati' del nuovo film originale Netflix c'è senza dubbio Ana de Armas, che qui interpreta il ruolo della protagonista Norma Jean/Marilyn Monroe. Nella sua interpretazione uber-premi, in quello che è già stato fatidicamente definito 'il ruolo della vita', la star cubana si trasforma nell'icona di Hollywood di Niagara e Gli uomini preferiscono le bionde, ma soprattutto nel complesso ritratto femminile che di Norma/Marilyn emerge dalle pagine di Joyce Carol Oates.

