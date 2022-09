'Blonde è maschilista e crudele': ma è anche primo su Netflix, e il punto è proprio questo

Dopo tanta attesa e il debutto alla Mostra del Cinema di Venezia, Blonde di Andrew Dominik è disponibile su Netflix da qualche ora e come prevedibile il finto-biopic con protagonista Ana de Armas ha lasciato sgomenti gli utenti della piattaforma.

Molte le proteste e i commenti negativi rivolti al film sui social, con gli spettatori che hanno definito Blonde un film sessista, crudele e disgustoso, e in alcuni casi perfino 'una delle opere più detestabili che siano mai state fatte'. Addirittura, nel caso Steph Herold, ricercatore presso l'università della California a San Francisco, il film Netflix è stato etichettato come anti-abortista: "Ho avuto l'estrema sfortuna di guardare 'Blonde' su Netflix la scorsa notte e lasciate che vi dica che si tratta del film più anti-aborto, sessista e sfruttatore che abbia mai visto. Non potrei consigliarlo meno di così. Non guardatelo. Le scene di aborto in particolare sono terribili, ma lo è anche l'intero film".

Tuttavia attualmente Blonde è il film più visto nella top10 di Netflix e il paradosso è esattamente questo: la tesi del film di Andrew Dominik infatti punta il dito verso lo sguardo che uccide, verso il guardare ossessivo e compulsivo col quale il pubblico di tutto il mondo ha usurpato il corpo di Marilyn Monroe per oltre mezzo secolo deteriorandolo a più non posso e senza mai riuscire a vedere la vera Norma Jeane, la ragazza sotto il vestito e sotto il biondo tinto dei capelli, e il coraggio dell'autore australiano è stato quello di mettere in scena un enorme schiaffo in faccia ad ogni modo di guardare (da qui i tantissimi formati utilizzati, con un'inquadratura che si rifa addirittura alle Storie di Instagram) in un'opera che, nel suo essere decisamente e volutamente maschilista, colpisce ben più forte di quanto non siano riuscite a fare alcune recenti opere pro-donna, con intenti nobilissimi ma molto spesso anche pacchiane e soprattutto poco incisive dal punto di vista cinematografico.

Che, nonostante l'odio e il disprezzo provato e manifestato contro il film, il pubblico abbia comunque spinto Blonde alla posizione numero 1 della classifica di Netflix, non fa che dimostrare la compiutezza dell'approccio di Dominik.

