Blonde, Joyce Carol Oates elogia Andrew Dominik:'È un regista molto brillante'

Il 23 settembre sarà disponibile su Netflix il nuovo film di Andrew Dominik, Blonde, tratto dal best seller di Joyce Carol Oates sulla complicata esistenza di Norma Jeane Baker, in arte Marilyn Monroe. L'autrice ha già visto il film e ha speso parole molto belle per il lungometraggio e il regista Andrew Dominik.

In Svizzera come ospite di un festival cinematografico, Oates ha dichiarato:"Andrew Dominik è un regista molto brillante. Penso che sia riuscito a mostrare il vissuto di Norma Jeane Baker dalla sua prospettiva, piuttosto che vederla dall'esterno, lo sguardo maschile che osserva una donna. Si è calato nella sua prospettiva" ha dichiarato la scrittrice. D'altronde secondo Dominik, Blonde sarà uno 10 migliori film di sempre.



Nel suo romanzo, pubblicato nel 2000, Oates ha esplorato il fenomeno di una Norma Jeane Baker vulnerabile, che perde la propria identità in favore di Marilyn Monroe, un profilo completamente inventato e sfruttato dall'industria cinematografica:"Ha guadagnato fama nel mondo, ma non è un'identità con cui puoi convivere. È una che ha fatto molti soldi per molti uomini ma non molti per se stessa. Quando è morta, a 36 anni, non possedeva abbastanza soldi per un funerale adeguato" ha dichiarato Oates.



"Trasformarsi in Marilyn le ha sempre richiesto ore. Ad Ana de Armas, la meravigliosa attrice che la interpreta, credo che le ci siano volute quattro ore di trucco. [...] Alcune persone pensano che si sia suicidata. Non credo sia per forza così. Penso che possa essere morta per qualcosa di simile all'estrema disperazione".



Ecco il trailer di Blonde, il nuovo film di Andrew Dominik con protagonista Ana de Armas.