Blonde, Joyce Carol Oates: 'Cose accadute a Marilyn peggiori di quanto si vede nel film'

Blonde non sarà un film semplice da digerire: l'ultima fatica di Andrew Dominik ha cercato di restituirci appieno la misura della tragedia di Marilyn, indugiando anche su sequenze forti che non mancheranno di far discutere. Secondo la scrittrice Joyce Carol Oates, però, il film con Ana de Armas potrebbe addirittura aver edulcorato qualcosa.

"Non è un film di buoni sentimenti. Un sacco di film su Marilyn sono sopra le righe, pieni di musica e di canzoni, lei è bella e dolce. Questo è probabilmente più vicino a ciò che le è accaduto davvero, gli ultimi giorni della sua vita sono stati brutali" sono state le parole dell'autrice dal cui libro è stato tratto il film in uscita a breve su Netflix.

Oates ha poi proseguito, parlando del tanto discusso rating del film (a tal proposito, ricordiamo, Ana de Armas si è detta disgustata al pensiero dell'utilizzo che verrà fatto in rete di alcune scene di Blonde): "Non ho particolari sentimenti al riguardo. Le cose accadute a Marilyn nella realtà sono anche peggiori di quanto si vede nel film". La scrittrice, comunque, ha definito quello di Dominik un film "non adatto ai deboli di cuore".

Vedremo quanto forte si rivelerà, effettivamente, il film che si propone di raccontarci la vera tragedia della star di Gli Uomini Preferiscono le Bionde: nei giorni scorsi, intanto, anche Chris Evans si è complimentato con Ana de Armas per la sua performance.