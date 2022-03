Blonde, il film con Ana de Armas ufficialmente vietato ai minori di 17 anni

Sembra decisamente destinato a far discutere, questo Blonde: il film in cui Ana de Armas vestirà i panni di Marilyn Monroe ha la possibilità di attingere agli episodi di una vita a dir poco movimentata, e parlare un linguaggio anche piuttosto esplicito sarà evidentemente inevitabile in alcuni passaggi.

Non a caso, già da un po' si parla di Blonde come di un film scandaloso e controverso, idea accreditata anche dalle parole degli stessi addetti ai lavori: ma quanto ha intenzione di osare Netflix nel ritrarre la vita di una delle star di Hollywood più discusse e affascinanti di tutti i tempi?

Il rating ottenuto da Blonde in queste ore sembra confermare l'idea che la grande N abbia intenzione di non mettere freni ad Andrew Dominik e alla sua crew: il film con Ana de Armas è infatti stato classificato come NC-17, vale a dire non adatto ai minori di 17 anni, il che lascia presagire la presenza di scene piuttosto esplicite dal punto di vista sessuale e non solo.

Insomma, le premesse per far discutere i fan ci sono tutte: basterà la volontà di scandalizzare a fare di Blonde un film all'altezza del personaggio che si ripropone di raccontare? Lo scopriremo solo tra qualche mese! Vediamo, intanto, in quali film vedremo Ana de Armas nel 2022.