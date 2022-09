Blonde, il film con Ana de Armas avrà conversazioni con un feto e un POV da una vagina

Dopo le dichiarazioni di Andrew Dominik sul vietato ai minori con cui è stato etichettato il suo nuovo film Blonde, in queste ore è toccato alla superstar Ana de Armas commentare il bollino rosso che farà dell'opera il primo originale Netflix vietato ai minori.

L'attrice cubana, che nel film interpreta la versione romanzata di Marilyn Monroe così come immaginata dalla pluripremiata scrittrice Joyce Carol Oates nel suo romanzo 'Blonde', ha dichiarato: "Quando ho saputo del vietato ai minori, non capivo perché fosse successo: posso citare una dozzina di serie tv o film che sono molto più espliciti di Blonde, e che includono molti più contenuti sessuali. Ma per raccontare questa storia, era importante mostrare i momenti più controversi della vita di Marilyn, quelli che le hanno fatto fare la fine che ha fatto. Tutti nel cast e nella troupe sapevano che avremmo dovuto spingerci verso territori e argomenti scomodi, e Andrew non è sceso a compromessi nemmeno una volta".

Nel film, che alternerà sequenze in bianco e nero a scene a colori, saranno include conversazioni con un feto e una ripresa dal punto di vista di una vagina: "È un film fatto per creare polemiche e disagio, e dovrebbe far pensare a cosa è successo nel mondo dello spettacolo e a cosa sta succedendo ancora oggi. È rivoluzionario e penso che sia un'opera estremamente coraggiosa" ha aggiunto la star.

Nel cast del film, che debutterà a Venezia 2022 per poi approdare su Netflix dal 28 settembre, anche Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel e Evan Williams. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Blonde.