Blonde durerà quasi 3 ore, Dominik la tocca piano: 'Sarà tra i 10 migliori film di sempre'

Se il primo trailer di Blonde con Ana de Armas ha lasciato senza fiato i fan della star cubana, della compianta Marilyn Monroe e del regista Andrew Dominik, allora siete capitati nel posto giusto per scoprire le ultime novità sull'attesissimo 'finto biopic' di arrivo su Netflix.

Poco dopo la pubblicazione del primo attesissimo filmato promozionale del film, che ha mostrato le prime immagini di Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe e svelato la data d'uscita ufficiale, fissata per il 23 settembre prossimo, Netflix ha confermato non solo il rating di Blonde, ma anche la sua durata: il film di Andrew Dominik sarà il primo originale Netflix ad uscire col bollino rosso del vietato ai minori di 18 anni, e quando sarà disponibile sulla piattaforma lo sarà in un montaggio dalla durata di 166 minuti, ovvero 2h46.

Il libro di Joyce Carol Oates, che il film di Dominik ha adattato, è lungo circa 800 pagine, dunque l'autore australiano sarà sicuramente soddisfatto che Netflix gli abbia lasciato la possibilità di uscire con una versione del suo film di quasi tre ore. Tra l'altro il teaser ha anche lasciato intendere che la maggior parte di Blonde è stata girata in bianco e nero con proporzioni 1,37, con innesti di qualche occasionale sequenza a colori per replicare alcuni dei momenti più iconici della carriera e della vita di Marilyn Monroe. Nessuna conferma da questo punto di vista né da Dominik né dal direttore della fotografia, Chayse Irvin, quindi rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli.

Per concludere, una curiosità: anni fa, perché Dominik insegue questo progetto dal 2013, in un'intervista con Collider il regista disse che, se fosse riuscito a farlo come desiderava, "Blonde diventerà uno dei dieci film più belli di sempre". Sarà riuscito nell'impresa? Hollywood lo attende al varco.