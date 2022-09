Blonde: conoscete la miniserie tv del 2001 su Marylin Monroe? Il cast era da urlo

Questa è la settimana dell'attesissimo nuovo film Netflix Blonde, scritto e diretto da Andrew Dominik e con protagonista Ana de Armas, basato sull'omonimo romanzo di Joyce Carol Oates: ma sapete che lo stesso libro nel 2001 diede vita ad una mini-serie tv?

Il primo adattamento di Blonde, infatti, fu una miniserie televisiva in due puntate prodotta nel 2001 e diretta dalla regista Joyce Chopra: venne realizzata l'anno successivo alla pubblicazione del libro di Joyce Carol Oates, uscito nel 2000, e come il romanzo racconta la vita di Marilyn Monroe dall'infanzia alla tragica scomparsa nel 1962.

Ad interpretare la protagonista fu l'attrice australiana Poppy Montgomery, divenuta famosa per la serie televisiva Senza traccia, col cast che includeva anche numerosi attori allora semi-esordienti che oggi possono essere considerati delle vere e proprie star del piccolo schermo: il ruolo di Joe DiMaggio fu interpretato dal grande Titus Welliver, mentre 'i gemelli' Cass e Eddie G furono impersonati da Patrick Dempsey e Jensen Ackles.

La mini-serie Blonde, la cui durata si attesa a 240 minuti (circa un'ora in più rispetto al Blonde di Andrew Dominik, che invece durerà 2 ore e 50), venne trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti in sulla rete CBS il 13 e 16 maggio 2001, mentre in Italia arrivò su Fox Life il 9 e 16 dicembre 2005. Ottenne una nomination al Production Design Award per la miglior scenografia in una miniserie televisiva.

Blonde uscirà su Netflix il 28 settembre: continuate a seguirci per tutte le novità e gli approfondimenti sul film.