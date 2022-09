Blonde, Casey Affleck commenta il film a Venezia: 'É incredibile'

Dopo i complimenti di Brad Pitt ad Ana de Armas, un altro grande attore torna a parlare di Blonde di Andrew Dominik nel corso della Mostra del Cinema di Venezia: si tratta di Casey Affleck, che ha lodato il lavoro fatto sulla pellicola.

"Ho visto Blonde ed è incredibile", ha dichiarato Affleck nella sua conversazione con la stampa. "Ho visto un paio di versioni di Blonde e a lui [Dominik] ci ha messo molto tempo per farlo uscire nel mondo. Ma è proprio così. È davvero lento. Ed è un film fantastico e bellissimo". Dichiarazioni che arrivano con la consapevolezza che Blonde sarà vietato ai minori, e farà parlare di sé. L'attore conosce bene Dominik, con cui ha lavorato sul film The Assassination di Jesse James. La pellicola è stata presentata proprio a Venezia, dove non ha avuto un ottimo riscontro, cosa che ha sicuramente influenzato molto Affleck.

"Finora ho sperimentato la mia parte di fallimenti. Speranze infrante e sogni caduti. Questi non sono i peggiori, ma sono stato in molti film che pensavo sarebbero stati fantastici e non si sono rivelati tali", ha continuato. "Quando abbiamo portato qui [la pellicola di] Jesse James, l'accoglienza è stata calorosa, ma tutto il resto del mondo ha ritenuto che fosse un disastro totale. Il fallimento di un film costoso. E per un po', ho pensato tra me e me che il mio più grande risultato fosse aver recitato nel film di Brad Pitt con il risultato al botteghino più basso".

L'interprete ha usato un po' di questi fallimenti per la sua interpretazione in Dreamin' Wild, film presentato a Venezia, scritto e diretto da Bill Pohlad. La pellicola racconta la vera storia del duo strumentale e vocale Donnie e Joe Emerson, poco considerato ai tempi, ma che fu rivalutato qualche anno dopo. Affleck, che interpreta Donnie, ha voluto conoscere il musicista nella vita vera, e proprio allora è stato incantato e ha capito che fare il film era la cosa giusta.